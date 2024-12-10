Українські банки знизять ліміти для переказів з картки на картку

Найбільші банки України готуються цього тижня підписати меморандум "Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг". Планується знизити ліміт для переказів з картки на картку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст меморандуму, який є в розпорядженні редакції.

Як повідомили джерела видання, остаточний текст документа ще не узгоджений.

Згідно з документом, банки планують ввести прозорі правила, починаючи з належної перевірки клієнтів, та проведення переказів для клієнтів - фізичних осіб, а також для клієнтів - фізичних осіб підприємців, з диференціацією в залежності від ризик-профілю клієнта та запланованого обігу за рахунком.

Банки мають намір вести обмеження на проведення вихідних переказів з картки на картку, крім клієнтів з підтвердженими джерелами доходів, зокрема зарплатних клієнтів, а також волонтерів.

За відсутності документального підтвердження доходів:

по клієнтах "високого" рівня ризику встановлювати ліміт в сумі до 50 тисяч гривень на місяць;

по клієнтах "середнього" та "низького" рівня ризику - у відповідності до лімітів та строків поетапної реалізації:

з 1 січня 2025 року - в сумі до 150 тисяч гривень на місяць,

з 1 червня 2025 року - в сумі до 100 тисяч гривень на місяць.

Банки-учасники введуть обмеження на кількість рахунків, відкритих у одній валюті для одного клієнта, крім депозитних, кредитних рахунків та рахунків, відкритих для використання клієнтами програм державної підтримки (єВідновлення, "Національний кешбек" та інші), зокрема:

поточні рахунки в одній валюті - не більше трьох рахунків для клієнтів без документально підтверджених джерел доходів.

Віднесення клієнтів до груп ризику

Використовуючи власний ризик-орієнтований підхід, банки-учасники будуть застосовують диференційований набір заходів для належного вивчення клієнтів під час встановлення ділових відносин та в процесі подальшого обслуговування:

за результатами виявлення критерію або сукупності критеріїв, які вказують на "високий" ризик клієнта, відбуваються посилені заходи належної перевірки у кожному конкретному (окремому) випадку;

за результатами виявлення критерію або сукупності критеріїв, які вказують на "низький" ризик клієнта, запроваджуються спрощені заходи належної перевірки (без документального підтвердження доходів), зокрема:

із плановим обігом по рахунках у відповідності до лімітів та строків поетапної реалізації:

з 1 січня 2025 року - в сумі до 150 тисяч гривень на місяць,

з 1 червня 2025 року - в сумі до 100 тисяч гривень на місяць.

Впровадження спрощеного методу здійснюється кожним банком самостійно відповідно до власних політик.

Меморандумом передбачено, клієнти, які планують здійснювати перекази понад встановлений ліміт на місяць, зобов’язані надати документальне підтвердження доходів під час встановлення або перегляду ділових відносин. При документальному підтвердженні джерел доходів, банки-учасники будуть встановлювати/відміняти ліміти на операції відповідно до фінансової спроможності таких клієнтів, в т.ч. через контроль сум надходжень на рахунки.