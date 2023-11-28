Українська зв'язка вивела "Шахтар" вперед у протистоянні з "Антверпеном": відео

Фото: Микола Матвієнко завжди небезпечний під час стандартів (twitter.com/FCShakhtar)

Донецький "Шахтар" відкрив рахунок у передостанньому турі групового етапу Ліги чемпіонів 2023/24 проти бельгійського "Антверпена".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протокол поєдинку.

"Гірники" заволоділи ініціативою з перших хвилин. Це створило передумови для швидкого забитого м'яча. Допоміг стандарт – Зубков із лівого флангу виконав навіс зі штрафного, а Матвієнко на межі воротарського в падінні головою відправив м'яч у сітку. Відео гола Матвієнка: