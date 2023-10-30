ua en ru
Пн, 30 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українська телеком-індустрія цього року набагато краще підготовлена до зими, - Федоров

Україна, Понеділок 30 жовтня 2023 12:20
UA EN RU
Українська телеком-індустрія цього року набагато краще підготовлена до зими, - Федоров Фото: віце-прем'єр і міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова, Мілан Лєліч

Українська телеком-індустрія набагато краще підготувалася до осінньо-зимового сезону потенційних обстрілів РФ порівняно з минулим роком.

Про це міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Набагато краща ситуація, тому що все-таки пройшов певний час. Було питання кількості генераторів, батарей для базових станцій, яких 35 тисяч. Було рішення Ради національного безпеки ще минулого року, але не все можна було виконати через логістику або бюрократичні питання всередині самих компаній", - розповів Федоров.

За його словами, за цей час майже всі ці питання вирішені. Регулятор провів аудит і виявив у деяких операторів проблеми в певних регіонах.

"Але батарей більше, генераторів більше, всі найбільш сенситивні локації зарезервовані, більше Starlink додатково. Плюс оператори фіксованого зв'язку активно починають використовувати технологію Xpon, яка дозволяє, щоб інтернет працював, навіть якщо немає світла у квартирі", - зазначив міністр.

Підготовка до зими

Аналітики та експерти вважають, що цієї зимою окупанти не зможуть залишити українців без світла. При цьому нещодавно росіяни вперше за півроку атакувати енергосистему України. Були невеликі відключення у столиці, Київській, Житомирській та Рівненській областях.

Раніше в "Укренерго" розповіли, чи готова енергосистема України до повторення сценарію минулої зими.

Більше про енергетику та підготовку до зими - читайте в інтерв'ю голови "Укренерго" Володимира Кудрицького для РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Михайло Федоров Мінцифра
NEWS
Яким месенджерам варто довіряти і чи безпечна переписка в Telegram: пояснення Федорова
Яким месенджерам варто довіряти і чи безпечна переписка в Telegram: пояснення Федорова
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ