"Українська команда" закликає долучитися до збору на хотпаки для захисників

"Сьогодні багато з вас будуть штурмувати магазини та полювати на знижки. В цей час наші хлопці та дівчата штурмуватимуть позиції та полюватимуть на ворога. Сьогодні ще тепла чорна п’ятниця. Але післязавтра вже холодна та біла від снігу неділя, а далі…зима. Ми, українці, любимо економити та вміємо допомагати. Тож поєднаємо це прямо зараз. "Українська команда" продовжує збір на теплі пакунки для захисників", - повідомив волонтер команди Орест Криштафович.

Кожний теплий пакунок - хотпак - складається з хімічної грілки, сухого душу та присипки, повідомляють волонтери.

Раніше повідомлялося, що "Українська команда" оголосила великий збір на хотпаки для 50 тисяч бійців на передовій. Потрібно зібрати 7 мільйонів гривень.

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