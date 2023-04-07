"Українська команда" відправила на передову другу партію дронів

"Забрали з виробництва другу партію дронів-камікадзе, на які перерахували кошти учасники збору "Вибухове послання". Перші дрони з вашими посланнями окупантам вже успішно нищать ворожу техніку та живу силу окупантів на передовій. Збір на дрони-камікадзе продовжується! Нам потрібно зібрали 3,5 мільйони гривень. Більшу частину вже зібрано. В коментарях пишіть свої вибухові послання ворогу", - йдеться у повідомленні штабу.

У другій партії одразу чотири іменних безпілотники, повідомляють у волонтерському штабі.

"На три з них кошти перерахувала одна українська компанія. Дякуємо бізнесу! І передаємо ваші послання окупантам разом з безпілотниками. На них буде надпис: "За Україну! Від Михайла Семеновича!" Ще один іменний дрон матиме надпис "За Сергія Золотаря від Романа Прокопа". Сергій Золотар - винороб з Чернігівщини, який в перші дні повномасштабного вторгнення Росії вступив у тероборону. А 3 березня 2022 року він загинув під час бомбардування Чернігова", - повідомляють волонтери.

Інші дрони несуть окупантам, зокрема, такі послання від українців: "За вбитих у місті Охтирка!", "За чоловіка, який багато місяців у полоні", "За зруйноване дитинство! Від Оксани", "За полеглу подругу Ксенію з 24 бригади", "За Миколаїв, за те, що відчувала моя мама!" та інші.

В "Українській команді" також нагадують, що кожні 100 гривень донату - це шанс надіслати ворогу вибухове вітання. Чим більше донат - тим більше шансів. А за донат у 32 000 гривень (це вартість безпілотника) можна отримати персональний дрон, який гарантовано доставить ворогу саме ваше вибухове послання.

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