"Українська команда" підбила підсумки роботи: допомогли 150 військовим підрозділам

З початку повномасштабної війни волонтерський штаб "Українська команда" надав допомогу понад 150 військовим підрозділам, 87 лікарням та 26 тисячам родин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіті волонтерського штабу

"Українська команда" надала допомогу понад 150 військовим підрозділам. Наші волонтери забезпечували спорядженням, продуктами, ліками захисників, закуповували генератори, оптику, укомплектовували аптечки. В теплу пору року допомагали рятуватись від кліщів та комарів. Разом з вами ми реалізували масштабні проєкти "Тепло на фронт" та "Дрон-марафон". Зібрали кошти, виготовили та доставили на передову понад 1000 бандерпечей, десятки тисяч наборів для обігріву, сотні дронів-камікадзе та станції керування до них", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, волонтери передали ЗСУ старлінки, квадрокоптери, тепловізори та кілька десятків автомобілів. Безкоштовно доставляють адресні посилки від рідних захисникам, які служать в місцях, куди звичні поштові послуги не доступні. Регіональні команди здійснили понад 30 експедицій "Військової пошти", повідомляє "Українська команда".

Також волонтери вже другий рік поспіль доставляють гуманітарну допомогу цивільним українцям.

"Ми привезли та передали сотні тонн вантажів з продуктами та ліками для громадян на постраждалі та деокуповані території України. В партнерстві з Caritas-Spes та французькою організацією Doc4Ukraine надали допомогу понад 26 тисячам родин", - зазначають в "Українській команді".

Окремий напрямок роботи штабу - надання безоплатної юридичної допомоги внутрішньо переміщеним особам та людям, котрі постраждали внаслідок бойових дій.

Також волонтери надають безкоштовну психологічну допомогу онлайн та проводять творчі заняття в межах програми арт-терапії.

Раніше повідомлялося, що загалом з початку повномасштабної війни з рф "Українська команда" надала допомогу та підтримку майже 274 тисячам військових та цивільних.

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