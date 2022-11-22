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"Українська команда" передала захисникам велику партію наборів для обігріву

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Вівторок 22 листопада 2022 16:43
"Українська команда" передала захисникам велику партію наборів для обігріву Фото: волонтери передали захисникам велику партію наборів для обігріву (facebook com)
Автор: Ілона Свиридова

Волонтерський штаб "Українська команда" відправив на передову 10 000 індивідуальних наборів для обігріву бійців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook волонтерського штабу.

"В межах проекту "Тепло на фронт" "Українська команда" розпочала формування та доставку на фронт індивідуальних наборів для обігріву бійців у польових умовах. До кожного набору входять термоакумулятор, хімічна грілка, спиртова мініпіч та сірники. Такі індивідуальні набори для обігріву отримають 10 000 українських воїнів на передовій. Перші партії вже готуються до відправки. Нашим буде тепло - ворогам пекло", - йдеться в повідомленні.

Також волонтери передали одному з добровольчих батальйонів генератор, амуніцію, сухе харчування та інші корисні речі. Продовжують підтримувати захисників та переселенців і регіональні команди волонтерів.

"Вінницька команда передала у фронтові зони більш ніж 500 тактичних військових аптечок. Також відправили захисникам велику партію теплих речей. Житомирська команда передав 29 бандерпечей 1-й Окремій бригаді спецпризначення ім. Івана Богуна. Тернопільська команда забезпечила воїнів на Херсонському напрямку продуктами харчування, амуніцією та медикаментами. А 68-й єгерській бригаді передали позашляховик, завантажений продуктами та іншими необхідними речами", - йдеться у звіті волонтерів.

Крім того, Тернопільська команда передала 7 бельгійських апаратів для гемодіалізу та інше медичне обладнання Копичинецькій лікарні. Кіровоградська команда роздала продуктові набори переселенцям в області, Полтавська команда передала набори від Caritas-Spes Ukraine переселенцям в Хоролі, а Сумська команда - переселенцям і малозабезпеченим в Сумах, на деокупованих територіях та в громадах області, які перебувають під обстрілами.

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