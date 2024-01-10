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"Українська команда" передала Третій штурмовій бригаді тисячу зігріваючих наборів

Середа 10 січня 2024 15:25
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"Українська команда" передала Третій штурмовій бригаді тисячу зігріваючих наборів Фото: "Українська команда" передала Третій штурмовій бригаді тисячу зігріваючих наборів (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Волонтерський штаб "Українська команда" передав Третій штурмовій бригаді велику партію обігрівчих наборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook волонтерів.

"Українська команда передала ще одну тисячу теплих наборів. Вони підуть бійцям героїчної Третьої штурмової бригади. Вони завжди там, де найважче. А ми разом з вами робимо все, щоб забезпечити їх усім необхідним", - йдеться у повідомленні.

Ця бригада була створена в Києві у перші дні повномасштабного російського вторгнення. Її бійці звільняли Київську область та Херсон, потім стійко захищали Бахмут, зазначають у волонтерському штабі.

Загалом "Українська команд" забезпечить зігріваючими наборами 50 тисяч захисників.

"В Україні вдарили сильні морози. На Сході в окопах вночі - до мінус двадцяти градусів. І в цих окопах - наші хлопці та дівчата. Завдяки вам 50 тисяч захисників будуть зігріті. Дякую кожному з вас за тепло нашим воїнам", - наголосив керівник "Української команди" Артур Палатний.

Раніше повідомлялося, що "Українська команда" передала тисячу індивідуальних наборів для обігріву бійцям 130 та 204 батальйонів тероборони Києва.

Також повідомлялося, що загалом волонтери сформували обігрівчі набори для 100 батальйонів.

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Збройні сили України волонтери
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