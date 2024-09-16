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"Українська команда" передала розвідникам партію FPV-дронів

Понеділок 16 вересня 2024 13:14
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"Українська команда" передала розвідникам партію FPV-дронів Фото: "Українська команда" передала розвідникам партію FPV-дронів (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

"Українська команда" передала партію безпілотників спеціальному підрозділу "Кракен" ГУР МО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook волонтерського штабу.

"Передали партію FPV-дронів та інші потрібні речі підрозділу "Кракен". Це легендарний спецпідрозділ ГУР МО України, котрий боронить державу в Часовому Ярі, на Купянському напряму і жорстко карає росіян на Курщин", - йдеться у повідомленні "Української команди".

"Бійці підрозділу "Кракен" проводять найзухваліші операції під самим носом окупантів, у них в тилу і навіть на їхній території. Про більшість з них ми дізнаємося лише після війни. А зараз маємо допомагати їм бити ворога", - наголосив під час передачі допомоги керівник "Української команди" Артур Палатний.

Раніше повідомлялося, що "Українська команда" передала 93 бригаді "Холодний Яр" партію великих дронів-камікадзе та обладнання до них - ретранслятор і катапульту.

Також повідомлялося, що "Українська команда" передала партію FPV-дронів та "Мавіків" бійцям ДУК "Правий сектор" - батальйону імені Тараса Бобанича 67 бригади.

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