"Українська команда" передала FPV-дрони 10 гірсько-штурмовій бригаді ЗСУ на схід

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook волонтерського штабу.

"Оголошене "перемир’я" не має нас присипити. Ворог не збирається зупинятися. І ми повинні використати цей час, щоб посилити наших захисників. Дрони - додаткова сила для наших героїв. Їхній захист і перевага. І ми з вами маємо забезпечити їм цю перевагу", - сказав керівник "Української команди" Артур Палатний під час передачі безпілотників.

Бійці 10 ОГШБр на початку повномасштабного вторгнення стримували наступ окупантів з Білорусі, потім били ворога на Донеччині. Вони одними з перших увійшли на Курщину. І тривалий час відбивали наступи росіян на Сіверському напрямку, йдеться у повідомленні "Української команди".

Бійці бригади "Едельвейс" подякували за допомогу "Українській команді" та її керівнику Артуру Палатному.

"За допомогою цих чудових дронів ми будемо ще краще виконувати свої бойові завдання і знищувати ворога ще ефективніше", - наголосили захисники.

Раніше повідомлялося, що за три роки своєї роботи волонтерський штаб "Українська команда" передав на передову понад 3100 дронів, більше 80 автівок і багато іншого обладнання.