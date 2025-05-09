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"Українська команда" передала FPV-дрони 10 гірсько-штурмовій бригаді ЗСУ на схід

П'ятниця 09 травня 2025 14:45
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"Українська команда" передала FPV-дрони 10 гірсько-штурмовій бригаді ЗСУ на схід Фото: "Українська команда" передала FPV-дрони 10 гірсько-штурмовій бригаді ЗСУ на східний напрямок (прес-служба "Української команди")
Автор: Олександр Мороз

Оголошене росіянами "перемир’я" потрібно використати для посилення ЗСУ. "Українська команда" передала чергову партію FPV-дронів бійцям 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" на східний напрямок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook волонтерського штабу.

"Оголошене "перемир’я" не має нас присипити. Ворог не збирається зупинятися. І ми повинні використати цей час, щоб посилити наших захисників. Дрони - додаткова сила для наших героїв. Їхній захист і перевага. І ми з вами маємо забезпечити їм цю перевагу", - сказав керівник "Української команди" Артур Палатний під час передачі безпілотників.

Бійці 10 ОГШБр на початку повномасштабного вторгнення стримували наступ окупантів з Білорусі, потім били ворога на Донеччині. Вони одними з перших увійшли на Курщину. І тривалий час відбивали наступи росіян на Сіверському напрямку, йдеться у повідомленні "Української команди".

Бійці бригади "Едельвейс" подякували за допомогу "Українській команді" та її керівнику Артуру Палатному.

"За допомогою цих чудових дронів ми будемо ще краще виконувати свої бойові завдання і знищувати ворога ще ефективніше", - наголосили захисники.

Раніше повідомлялося, що за три роки своєї роботи волонтерський штаб "Українська команда" передав на передову понад 3100 дронів, більше 80 автівок і багато іншого обладнання.

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