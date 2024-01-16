"Українська команда" передала бригаді ім. Чорних запорожців партію наборів для обігріву

"Українська команда" передала тисячу теплих наборів 72 окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців. Загалом такими наборами будуть забезпечені 50 тисяч захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook волонтерів.

"Передали тисячу теплих наборів легендарній 72 бригаді імені Чорних Запорожців. Ці героїчні хлопці боронили Київ, тривалий час стримували ворога під Бахмутом та Вугледаром. І зараз б’ються з окупантами на одному з найгарячіших напрямків", - йдеться у повідомленні.

Загалом волонтерський штаб підготував обігрівчі набори для 50 тисяч військових на передовій.

"Українська команда" завершила збір на теплі набори для захисників. Разом з вами ми забезпечуємо обігрівчими наборами 50 тисяч наших воїнів. Дякую кожному за ваше тепло нашим захисникам та захисницям", - зазначив керівник "Української команди" Артур Палатний.

Раніше повідомлялося, що "Українська команда" передала понад тисячу обігрівних наборів Третій штурмовій бригаді, 130 та 204 батальйонам тероборони Києва та іншим бойовим підрозділам.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення волонтерський штаб надав допомогу понад 150 військовим підрозділам. В тому числі дронами, спорядженням, ліками, оптичними приладами тощо.