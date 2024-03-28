"Українська команда" передала бійцям "Свободи" велику партію дронів-літаків

Волонтерський штаб "Українська команда" передав бійцям батальйону "Свобода" велику партію дронів-літаків, на які нанесено побажання окупантам від українців, що донатили на ці безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook волонтерів.

"Ці літаки - від усіх вас. На їхніх крилах – ваші слова люті. Ці літаки несуть помсту та наближають нашу Перемогу. А ми обов’язково переможемо", - наголосив під час передачі дронів керівник "Української команди" Артур Палатний.

На відео, яке оприлюднила "Українська команда", видно надписи на літаках: "Оркам від українців!", "За Авдіївку! За Бахмут!", "За побратимів", "За сльози моїх дітей", "Не забудемо! Не пробачимо!" та інші.

Великі вдосконалені дрони-літаки летять далі та несуть більше вибухівки. А отже, знищують більше живої сили та техніки ворога, йдеться у повідомленні.

Великі дрони-камікадзе працюватимуть на Бахмутському напрямку, де зараз боронить Україну батальйон "Свобода" 4 бригади Нацгвардії "Рубіж".

Раніше повідомлялося, що "Українська команда" планує передати захисникам на передову 200 дронів-літаків.