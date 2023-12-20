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"Українська команда" передала 100 дронів 110-й бригаді

Середа 20 грудня 2023 15:51
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"Українська команда" передала 100 дронів 110-й бригаді Фото: "Українська команда" передала 100 дронів 110 бригаді (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Волонтерський штаб "Українська команда" передав бійцям 110 Окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, яка стримує ворога під Авдіївкою, 100 дронів-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook волонтерів.

Волонтери також закликали всіх українців посилити допомогу дронами захисникам Авдіївки.

"100 дронів - це знищена на мільйони ворожа техніка, а також - знищена жива сила ворога, яка суне на нашу землю. Як кажуть військові, з кожного дрона - нові глядачі на концерті в Кобзона", - заявив керівник "Української команди" Артур Палатний.

Він зазначив, що під Авдіївкою зараз дуже важко.

"Окупанти змінили свою тактику. Тепер ворог не тисне одночасно на нашу лінію оборони по всій ширині, а зосереджує особовий склад та техніку для штурмів на окремо обраних напрямках. Але наші воїни стримують навалу", - наголосив Палатний.

Він також закликав представників бізнесу, активних українців, кожного, хто може, долучитися та допомогти нашим героям захистити нашу країну.

Раніше повідомлялося, що "Українська команда" привезла на передову батальйону "Карпатська Січ" імені Олега Куцина дрони-камікадзе та наземні станції керування безпілотниками.

Також повідомлялося, що "Українська команда" передала партії дронів 72 бригаді імені Чорних Запорожців, розвідникам ГУР та іншим військовим підрозділам.

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