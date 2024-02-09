Українська інфраструктура не готова до тривалої війни, - екс-міністр

Українська інфраструктура, що прийшла в непридатність, не готова до довгострокової війни. Влада має враховувати це і більше спрямовувати на це свої зусилля.

За його словами, на цей час по всій країні налічується понад 700 медустанов охорони здоров'я, які були зруйновані внаслідок війни.

"Безумовно, це все призводить до погіршення якості сфери послуг, зокрема соціальних та медичних. Тому владі треба враховувати це та розвивати інші системи, скажімо так, допомоги людям і більше спрямовувати на це свої зусилля. Поки що ми не можемо швидко відновлювати інфраструктуру, але це потрібно робити. Владі треба розвивати альтернативну сферу соціальних послуг, надання соціальних медичних послуг вдома для людей", - пояснив він.

Така ситуація спостерігається і в інших сферах, тому в умовах масштабної руйнації інфраструктури влада має вже зараз зайнятися цією проблемою.

"Є, наприклад, міста і є регіони, які сьогодні захищені більш-менш нормально протиповітряною обороною. І ми можемо говорити про те, що в принципі там ризики обстрілів та повторного руйнування інфраструктури істотно зменшено. На мій погляд, у тих містах, у тих районах, у тих областях є доцільним якраз вкладати кошти у розвиток та відновлення інфраструктури", - зазначив він.

На його думку, війна - це якраз час, щоб поки що йдуть бойові дії, робити нормальне планування, нормальну інфраструктуру, щоб побачити майбутнє розвитку держави.

"Щоб коли війна закінчилася, ми не починали з нуля дискусії: а що нам будувати, а що нам відновлювати, а де нам відновлювати, а як ми будемо відновлювати. Щоб у нас уже все було готове, щоб коли прийшли кошти, ми одразу почали відновлення країни", - зазначив екс-міністр.