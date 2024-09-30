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Українська енергосистема не здатна нормально функціонувати без атомної енергетики, - експерт

Понеділок 30 вересня 2024 12:39
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Українська енергосистема не здатна нормально функціонувати без атомної енергетики, - експерт Фото: українська енергосистема не здатна нормально функціонувати без атомної енергетики (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Атомна енергетика є основою української енергосистеми і без АЕС нормальне електропостачання споживачів в принципі не можливо.

Про це заявив експерт Генадій Рябцев, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

"Атомна генерація забезпечує понад 50% генерації в Україні. Чи може функціонувати система, якій буде не вистачати 50% генерації? Вона буде функціонувати, так, але навряд чи споживачі будуть задоволені таким функціонуванням", - наголосив експерт.

Саме тому Росія своїми атаками на цивільну енергетичну інфраструктуру прагне вплинути на роботу українських АЕС. Для цього ворог атакує магістральні підстанції "Укренерго".

Втім Україна вживає заходів, щоб унеможливити такі атаки, в тому числі на дипломатичному напрямку.

Як відомо, Україна має намір розвивати атомну енергетику, зокрема планує завершити будівництво двох блоків на Хмельницькій АЕС. Намір завершити будівництво енергоблоків №3 та №4 на Хмельницькій АЕС підтримали представники США на ЄС. Також допомагати в проєкті будівництва планує МАГАТЕ.

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АЕС Електроенергія
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