Українська делегація ПАРЄ вимагає посилення санкцій проти російського газу та сталі

Так, у звернення до делегатів ПАРЄ Олексій Гончаренко заявив, що Україна добивається повної заборони поставки в ЄС російського газу в усіх формах і агрегатних станах, російської сталі разом зі всіма похідними від неї продуктами, руди і всього, що поповнює бюджет агресора. А також санкцій щодо путінських олігархів на кшталт Лісіна.

"Пан Лісін - металургійний олігарх і офіційно найбагатша людина в Росії - а значить, що найглибша кишеня Путіна - він ніде не знаходиться під санкціями. Чому? Бо він володіє невеликою фабрикою в Бельгії, бо він розмовляв з бельгійським прем’єр-міністром і сказав: "Ви розумієте, що там працює 500 людей. І ми нічого не можемо з цим зробити". Я думаю, що Бельгія може дати робочі місця 500 людям", - йдеться у звернені.

Нагадаємо, ЄС продовжує постачати російський газ і металургійну продукцію. При цьому саме нафтогазова та металургійні галузі є найбільшими в Росії.