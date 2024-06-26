Українська делегація ПАРЄ вимагає посилення санкцій проти російського газу та сталі
Українська делегація ПАРЄ вимагає посилення санкцій проти російського газу та сталі Санкції пропонується розширити на всі продукти російської металургії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нар одного депутата Олексія Гончаренка.
Так, у звернення до делегатів ПАРЄ Олексій Гончаренко заявив, що Україна добивається повної заборони поставки в ЄС російського газу в усіх формах і агрегатних станах, російської сталі разом зі всіма похідними від неї продуктами, руди і всього, що поповнює бюджет агресора. А також санкцій щодо путінських олігархів на кшталт Лісіна.
"Пан Лісін - металургійний олігарх і офіційно найбагатша людина в Росії - а значить, що найглибша кишеня Путіна - він ніде не знаходиться під санкціями. Чому? Бо він володіє невеликою фабрикою в Бельгії, бо він розмовляв з бельгійським прем’єр-міністром і сказав: "Ви розумієте, що там працює 500 людей. І ми нічого не можемо з цим зробити". Я думаю, що Бельгія може дати робочі місця 500 людям", - йдеться у звернені.
Нагадаємо, ЄС продовжує постачати російський газ і металургійну продукцію. При цьому саме нафтогазова та металургійні галузі є найбільшими в Росії.
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