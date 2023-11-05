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Українки можуть отримати грошову допомогу від міжнародного жіночого фонду: як це зробити

Неділя 05 листопада 2023 22:42
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Українки можуть отримати грошову допомогу від міжнародного жіночого фонду: як це зробити Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міжнародний благодійний фонд Mama Мoya виплатить грошову допомогу вразливим категоріям громадянок України, які постраждали від війни з Росією та опинилися у складних життєвих обставинах внаслідок російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства реінтеграції в Telegram.

Категорії жінок, які можуть подати запит на благодійну допомогу:

  • житло яких було пошкоджено або знищено через війну;
  • чоловіки та/або діти та/або батьки яких проходять службу у ЗСУ, силах територіальної оборони та добровільних угрупованнях у зоні проведення бойових дій;
  • чоловіки та/або діти яких загинули на території активних бойових дій;
  • чоловіки та/або діти та/або батьки яких оголошені померлими або визнані безвісти зниклими внаслідок війни.

Для участі у програмі українкам необхідно зареєструватися за посиланням.

В день укладення договору фонд надасть жінці платіжну картку, якою вона зможе розраховуватися при придбанні визначеного фондом переліку товарів.

Детальніше дізнатись про умови участі у програмі та про фонд можна за посиланням.

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