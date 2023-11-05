Українки можуть отримати грошову допомогу від міжнародного жіночого фонду: як це зробити
Міжнародний благодійний фонд Mama Мoya виплатить грошову допомогу вразливим категоріям громадянок України, які постраждали від війни з Росією та опинилися у складних життєвих обставинах внаслідок російської агресії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства реінтеграції в Telegram.
Категорії жінок, які можуть подати запит на благодійну допомогу:
- житло яких було пошкоджено або знищено через війну;
- чоловіки та/або діти та/або батьки яких проходять службу у ЗСУ, силах територіальної оборони та добровільних угрупованнях у зоні проведення бойових дій;
- чоловіки та/або діти яких загинули на території активних бойових дій;
- чоловіки та/або діти та/або батьки яких оголошені померлими або визнані безвісти зниклими внаслідок війни.
Для участі у програмі українкам необхідно зареєструватися за посиланням.
В день укладення договору фонд надасть жінці платіжну картку, якою вона зможе розраховуватися при придбанні визначеного фондом переліку товарів.
Детальніше дізнатись про умови участі у програмі та про фонд можна за посиланням.
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