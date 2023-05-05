ua ru
Пт, 05 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українка Ястремська пробилася в 1/2 фіналу Catalonia Open

Новость на русском →
Реус, П'ятниця 05 травня 2023 16:34
Українка Ястремська пробилася в 1/2 фіналу Catalonia Open Фото: Даяна Ястремська за крок від фіналу в Іспанії (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Перемогою української тенісистки Даяни Ястремської завершився чвертьфінальний матч турніру в іспанському Реусі проти швейцарки Жіл Тайхманн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Catalonia Open, 1/4 фіналу

Тайхманн – Ястремська – 0:2 (5:7, 6:7)

У дебюті зустрічі опонентки довго не запрягали. З перших геймів і швейцарка, і українка почали чинити опір на подачах одна одної, що призвело до трьох брейків поспіль. Перевагу здобула Ястремська, та лідер упродовж сету кілька разів змінювався.

Розв'язка настала після десятого гейму. Українська тенісистка спершу "під нуль" виграла власну подачу. Далі ж упіймала Тайхманн на помилках і з першої спроби реалізувавла брейк-пойнт, який водночас став і сет-пойнтом.

Ще запеклішою була боротьба в другій партії. Суперниці йшли нога в ногу, допоки справа не дійшла до тай-брейку. Там інтрига згасла вкрай швидко. Дозволивши швейцарській тенісистці розмочити рахунок, Ястремська більше розгулятися не дала. Вона виграла 7 розіграшів і виборола путівку до 1/2 фіналу.

Там суперницею українки стане Елізабет Мандлік. Молода американка в чвертьфіналі здолала господарку змагань Паррісас-Діас (6:4, 2:6, 6:1). Матч запланований на 6 травня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Даяна Ястремська Теннис
NEWS
Знищено 620 окупантів, 16 артсистем та 17 БПЛА: нові втрати ворога від Генштабу
Знищено 620 окупантів, 16 артсистем та 17 БПЛА: нові втрати ворога від Генштабу
DAILY
Як Захід повірив у перемогу України. Інсайди про поставки зброї та переговори зі США і Європою
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Як Захід повірив у перемогу України. Інсайди про поставки зброї та переговори зі США і Європою