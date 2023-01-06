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Українка Костюк програла другій ракетці світу чвертьфінал Аделаїди

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Аделаїда, П'ятниця 06 січня 2023 12:05
Українка Костюк програла другій ракетці світу чвертьфінал Аделаїди Фото: Марта Костюк не впоралася із Онс Жабер (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорців

Перемогою туніски Онс Жабер над українською тенісисткою Мартою Костюк у двох сетах завершився матч 1/4 фіналу турніру в Австралії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Adelaide International, 1/4 фіналу

Жабер – Костюк – 0:0 (7:6, 7:5)

Молода українка впевнено розпочала матч, видавши класний стартовий відрізок із брейком (3:0). Та туніська тенісистка зуміла повернутися до гри, а за рахунку 2:4 взяла подачу Костюк. Далі суперниці йшли нога в ногу, тож справа дійшла до тай-брейку.

Там 20-річна киянка віддала стартовий розіграш, але боролася до кінця. Утім, після того, як рахунок став рівним (5:5), Жабер взяла дві подачі поспіль (зокрема, і Костюк) і закрила сет на власну користь.

Друга партія стала ще конкурентнішою. Для прикладу, в перші шість геймів опонентки послідовно обмінювалися брейками. Далі взяли свої подачі: Жабер – дві, Костюк – одну. А ось у десятому геймі українська тенісистка з вигідного становища подарувала тунісці матчбол, але зуміла відвоювати очко.

Цей епізод лише відклав поразку вітчизняної тенісистки. Жабер таки зуміла дотиснути українку та з брейкою виграла сет (7:5). У півфіналі туніска зустрінеться з чешкою Ліндою Носковою, а Костюк 7 січня розпочне боротьбу на другому турнірі в тій же Аделаїді.

До слова, раніше Цуренко знялася з турніру в Канберрі напередодні півфіналу.

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