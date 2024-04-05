В Україні змінять умови для надання субсидій та допомоги ООН: кого це стосується

Міністерство соціальної політики України пропонує внести зміни до порядку надання житлових субсидій і пільг на оплату житлово-комунальних послуг та виплати додаткової грошової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект постанови Кабміну, розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України ( ФПУ ).

Субсидії та пільги

Проектом пропонується не призначати житлову субсидію у випадку, коли всі особи зі складу домогосподарства перебувають за кордоном більше 60 днів.

Також пропонуються припинити виплачувати субсидії на платіжну картку, за якою протягом року не проводилися видаткові операції, а банком не проводилася ідентифікація особи.

Водночас планується не враховувати заборгованість, яка утворилася в період воєнного стану після 24.02.2022 року при призначенні субсидії та брати до уваги пошкодження нерухомого майна споживача внаслідок воєнних (бойових) дій за умови інформування про такі випадки відповідного виконавця комунальної послуги.

Крім того, пропонується надавати пільги для індивідуального опалення житла на подвійний розмір нормативної опалюваної площі ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань, якщо у житловому приміщенні зареєстроване місце проживання працездатних осіб, які фактично не проживають за місцем реєстрації.

Допомога ООН

Крім того, Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП ООН) звернулась до Міністерства соціальної політики щодо доцільності уточнення положень постанови Кабінету міністрів "Про реалізацію спільного із Всесвітньою продовольчою програмою Організації об’єднаних націй проекту стосовно додаткових заходів".

Проектом акта пропонується передбачити можливість ВПП ООН обирати категорії отримувачів соціальної допомоги, а також території України, які будуть охоплені додатковою фінансовою підтримкою, виходячи із наявних фінансових можливостей ВПП ООН.