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В Україні запустили "Єдину ветеранську лінію"

Середа 20 березня 2024 17:25
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В Україні запустили "Єдину ветеранську лінію" Ілюстративне фото: в Україні запустили "Єдину ветеранську лінію" (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні запустили телефонну підтримку для ветеранів - "Єдину ветеранську лінію". Це є важливим кроком нової ветеранської політики на підтримку українських захисників та їхніх рідних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністрество у справах ветеранів.

Як розповіли у відомстві, наразі "Єдина ветеранська лінія" працює щодня з 08:00 до 20:00 у тестовому режимі.

За телефоном 0 800 505 217 кваліфіковані фахівці нададуть консультацію з нагальних питань ветеранам і ветеранкам, членам їхніх сімей, а також родинам полеглих воїнів.

"Долучайтеся до тестування - ваші питання важливі для нас", - сказано у повідомленні.

Ветерани в Україні

За оцінками уряду, після війни в Україні може бути близько 4 млн ветеранів. До Верховної ради внесли законопроєкт щодо змін внутрішньої політики у ветеранській сфері.

Нагадаємо, раніше у Мінветеранів пояснювали, як отримати статус УБД цивільним, які захищали Україну.

Детальніше про те, чому військовим досі складно отримати статус учасника бойових дій і навіщо він потрібен - у матеріалі РБК-Україна.

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