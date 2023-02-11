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В Україні запрацювали ще 2 енергоблоки: дефіцит світла зменшиться

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Україна, Субота 11 лютого 2023 20:16
В Україні запрацювали ще 2 енергоблоки: дефіцит світла зменшиться Фото: в Україні запрацювали ще 2 енергоблоки (УНІАН)
Автор: Каріна Левицька

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що в Україні запрацювали ще два енергоблоки, це дозволить зменшити дефіцит генерації електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"Вони (енергоблоки - ред.) дуже суттєво зменшать дефіцит в самій енергосистемі з точки зору генерації. Це є дуже важливим рішенням, важливою подією сьогодні. Я впевнений, що скорочення дефіциту відчують, перш за все, наші громадяни", - заявив міністр.

За його словами, основними двома причинами з точки зору обмеження подачі електрики для споживання є.дефіцит генерації та проблеми в передачі електроенергії.

"Дійсно, вчора була чергова масована атака, яка завдала ударів як по генерації, так і по можливості передачі. На сьогодні, шляхом запуску відповідних блоків, ми суттєво зменшуємо дефіцит в системі. Відповідно, це вплине на тривалість відключень", - пояснив Галущенко.

За словами посадовця, міністерство працює над можливістю нарощувати потужність виробництва електроенергії. Він пояснив, що є кілька основних напрямків, зокрема:

  • перше - це ремонти того, що пошкоджено;
  • друге - можливість використовувати те устаткування, яке було законсервоване;
  • трете - децентралізація енергосистеми.

"Це ціла низка різнопланових рішень, які вже активно реалізуються", - підкреслив посадовець.

Нагадаємо, за прогнозом "Укренерго" в окремі години на вихідних в Україні можуть не відключати світло за графіками.

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