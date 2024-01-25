В Україні запрацює новий цифровий інструмент відновлення і просторового розвитку

Програми комплексного відновлення, над якими працюють вже 126 українських громад, у майбутньому стануть основою для комплексних планів їх просторового розвитку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

Комплексний план просторового розвитку є одночасно як містобудівною, так і землевпорядною документацію: у кожній громаді повинні бути сформовані чіткі правила що можна будувати на відповідній території, а що будувати заборонено, які обмеження щодо забудови встановлені на цій території, як то гранично допустима висотність забудови, мінімальні відстані від певних обʼєктів тощо.

Цей же план встановлює які види цільового призначення земельних ділянок можуть бути встановлені на певних територіях. Наприклад, у межах встановленої комплексним планом функціональної зони, призначеної для будівництва обʼєктів промисловості не можна буде встановити цільове призначення земельної ділянки під житлове будівництво.

За словами Шуляк, створення планів просторового розвитку можливе лише на основі аналізу цілої низки об'єктивних, актуальних і верифікованих даних, зі збором яких через російське вторгнення є проблеми. Тому у 2022 році в Україні почали розробляти цифрові інструменти які зможуть цьому допомогти.

Зокрема, аналітичний портал області. Він дає можливість моделювати ситуації в будь-яких сферах, якими опікується система місцевого самоврядування. Крім цього, аналітичний портал - підґрунтя для розроблення програм комплексного відновлення та комплексних планів.

Три аналітичні портали сьогодні вже працюють - на Львівщині, Рівненщині і Полтавщини. В найближчих планах - публічний запуск київського аналітичного порталу, а згодом і на Волині, повідомила Шуляк.

Також на такому порталі є карта, яка ідентифікує щільність розподілу інвестиційних ділянок. По кожному інвестоб‘єкту є інформаційна картка, де можна отримати інформацією про кожний об'єкт. Можна вибрати для аналізу якийсь район або декілька районів, чи обрати для вибору декілька територіальних громад для того, щоб порівняти їхній потенціал в різних показниках, підсумувала Шуляк.