В Україні "впала" швидкість інтернету через реліз гри S.T.A.L.K.E.R. 2

В Україні абонементи різних провайдерів скаржаться на зниження швидкості інтернету з вечора 20 листопада. Тимчасові проблеми пояснюють релізом комп'ютерної гри S.T.A.L.K.E.R. 2 від GSC Game World, й відповідно її масовим одночасним завантаженням.

Що відомо про ситуацію, та які мережі стали "тормозити" через масовий інтерес геймерів до нового "Сталкеру", - в матеріалі РБК-Україна .

Представники низки операторів зв'язку, які надають телекомунікаційні послуги в Україні, відреагували на запитання в пабліках, чатах та в коментаріях щодо "підморожуванням" роботи інтернету з вечора 20 листопада.

"Дісталося" й телекомунікаційному оператору Vodafone Ukraine. Його користувачі також скаржиться на різке падіння швидкості роботи інтернету, зокрема домашнього оптичного.

У компанії в коментарях зазначили, що спостерігається "значне падіння швидкості інтернету у користувачів Vodafone та інших провайдерів України".

"Трафік збільшився понад у два рази. Причина: реліз гри S.T.A.L.K.E.R. 2 і зріст попиту на інтернет. Очікуємо на стабілізацію ситуації!" - йдеться в публікації "Водафон".

Як заявили в інформаційному каналі Triolan, спостерігається "тимчасове зниження швидкості інтернету на всіх напрямках".

"Це пов'язано з підвищеним навантаженням на канали через масовий інтерес до виходу гри "S.T.A.L.K.E.R.2", - пояснили в групі проблему.

Представники великого інтернет-провайдера "Ланет" заявили, що вплив від завантаження фанатами S.T.A.L.K.E.R. 2 цієї гри, зокрема на загальну швидкість передачі даних, фіксується з 18:00 середи.

Також в повідомленні вказується, що перезавантажені - усі мережі, позаяк був "аномально високий трафік".

"624,7 Гбіт/с на піку - це більше, ніж звичний рівень, і це лише початок. Адже сотні тисяч сталкерів вирушили до Зони одночасно: завантажують гру, транслюють свої пригоди та влаштовують марафони", - йдеться в заяві "Ланет" у публікації пізно ввечері, 20 листопада.

Інтернет-провайдер Nashnet також "киває" масове одночасне завантаження релізу гри S.T.A.L.K.E.R. 2. Та зазначає, що докладає зусиль "задля надання якісної послуги інтернет під час аномально пікового навантаження на мережу".

"Найближчим часом швидкість роботи послуги інтернет буде стабілізована нашими інженерами", - обіцяють у компанії.

Реліз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ("Серце Чорнобиля")

20 листопада о 18:00 відбувся довгоочікуваний реліз комп'ютерної гри STALKER 2: Heart of Chornobyl, на якого шанувальники чекали майже 12 років.

Зазначимо, що попри шість офіційних переносів, гра вже випередила Counter-Strike 2 з продажу в Steam, залишаючись однією з найочікуваніших новинок серед геймерів по всьому світу.

Серія ігор S.T.A.L.K.E.R. розроблена та випущена українською компанією GSC Game World. Вона створена в жанрі шутера від першої особи з елементами хорору та рольової гри. Події розгортаються у наш час, в альтернативному світі на території України, зокрема у Чорнобильській зоні відчуження.

Раніше проект РБК-Україна Styler писав про те, скільки часу знадобиться для повного проходження гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Також ми розповідали, які системні вимоги, як запустити, скільки годин геймплея S.T.A.L.K.E.R. 2.