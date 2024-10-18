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В Україні відбулася найбільша криптоконференція N Crypto Awards: Трасті, Удянський та інші

П'ятниця 18 жовтня 2024 14:21 promo
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В Україні відбулася найбільша криптоконференція N Crypto Awards: Трасті, Удянський та інші Фото: в Україні відбулася найбільша криптоконференція N Crypto Awards (прес-служба))
Автор: Олександр Мороз

В Києві відбулася перша премія в криптоіндустрії N Crypto Awards 2024, яка зібрала гравців ринку, блогерів, інфлюенсерів та представників понад 30 компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на організаторів заходу.

Премію відвідало понад 2000 гостей, серед яких були відомі особистості, експерти у сфері криптовалют та технологій.

У рамках N Crypto Awards 2024 було проведено ряд заходів. Також у співпраці з мережею комп'ютерних клубів Cyberion було організовано велику ігрову зону, де відвідувачі могли спробувати свої сили в кіберспортивних іграх.

Особливою частиною заходу стали виступи понад 30 спікерів, які поділилися своїм досвідом і знаннями щодо розвитку криптоіндустрії та технологій Web3. Захід охопив широкий спектр тем: від блокчейн-інновацій до регуляторних аспектів крипторинку в Україні.

Головною подією вечора стало вручення нагород лідерам криптоіндустрії за їхні досягнення у 2024 році. Лауреатами премії стали:

  • Інфлюенсер року: Микола Удянський
  • Найкращий крипто-стартап: Trustee
  • Найкращий крипто-телеграм канал: Incrypted
  • Найкращий крипто медіаресурс: Incrypted
  • Найкраще Web3 агентство: ADS Control
  • Найкращий сервіс обміну: Bit100K
  • The Best Web3 Developers: DevBrother
  • Найкраща юридична компанія в Web3: SBSB Fintech Lawyers

Своєю чергою, Микола Удянський анонсував кілька інсайдів, а також висловив невдоволення ринком, який замість технологій заполонили тапалки і мемкоїни. Він наголосив, що так само, як і інші професійонали очікує відновлення бичого ринку з приходом сек’юріті-токінг.

В Україні відбулася найбільша криптоконференція N Crypto Awards: Трасті, Удянський та інші

Окрім основних нагород, організатори також відзначили дві компанії за внесок у розвиток Web3 в Україні криптобіржі Bitget та Bingx

Захід став важливим кроком для популяризації технологій Web3 та криптовалют в Україні. Він продемонстрував високу зацікавленість як з боку представників індустрії, так і з боку громадськості.

Деталі про подію та список усіх лауреатів можна знайти на сайті N Crypto Awards.

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