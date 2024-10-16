В Україні перевірятимуть релігійні організації на зв'язок із РПЦ

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал нардепа Олексія Гончаренка .

"Уряд ухвалив протокольне рішення про затвердження порядку проведення дослідження щодо наявності ознак афілійованості релігійних організацій з РПЦ, діяльність якої в Україні заборонена", – написав Гончаренко.

Нардеп повідомляє, що уряд підтримав пропозицію Державної служби з питань етнополітики та свободи совісті.

Заборона РПЦ в Україні

23 вересня в Україні набув чинності закон, який забороняє діяльність релігійних організацій, пов'язаних із РПЦ. Закон був ухвалений Верховною Радою 20 серпня.

Згідно з новим законом, в Україні заборонена діяльність релігійних організацій, що мають керівний центр у державі-агресорі або підтримують збройну агресію проти України. Однак одна з норм набуде чинності через 9 місяців, даючи Українській православній церкві Московського патріархату (УПЦ МП) час на розірвання зв'язків з РПЦ.

Якщо будуть підозри щодо зв'язків певної церкви з РПЦ, спеціальна комісія проведе експертизу, і в разі підтвердження підпорядкування російській церкві Державна служба з питань етнополітики може подати позов до суду про припинення діяльності такої організації.

РБК-Україна також розповідало, що в Україні більшість громадян підтримують об'єднання двох великих православних церков під керівництвом предстоятеля Православної церкви України (ПЦУ) митрополита Епіфанія.

За даними опитування КМІС, 70% українців ідентифікують себе як православні. З них 56% зараховують себе до ПЦУ, що становить 81% серед усіх православних в Україні. 7% відносять себе до православних без конкретизації, а 6% – до Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).

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