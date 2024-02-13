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Україні треба готуватися. Політолог оцінив, які можуть бути ризики у разі обрання Трампа

Вівторок 13 лютого 2024 16:23
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Україні треба готуватися. Політолог оцінив, які можуть бути ризики у разі обрання Трампа Фото: колишній президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Данило Крамаренко
Експерт: Володимир Фесенко

Україні слід готуватися до можливого переобрання Дональда Трампа на посаду президента Сполучених Штатів Америки. Адже після його повернення до влади можуть початися проблеми з фінансовою допомогою, а також схиляння до переговорів з Росією.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Нарвався на критику. Як заяви Трампа спонукають Європу переглянути лідерство США в НАТО".

Політолог Володимир Фесенко наголошує, що Трампу вдалося створити великі ризики для України ще задовго до виборів.

"Ситуація у Конгресі США є наслідком позиції Трампа, який категорично заперечує компроміси із Джо Байденом. Вже зараз це створило великі проблеми. З дуже високою ймовірністю, якщо він стане президентом, бюджетної підтримки України не буде. Можуть зберегти військову, але частково даватимуть зброю в кредит, бо позиція популістів - гроші мають працювати на свою країну. І, безумовно, великий ризик того, що за Трампа особливо на початку нас почнуть схиляти до домовленостей з Росією", - зазначив він.

Щодо загроз для України на шляху до НАТО, то, за словами політолога, казати про це не варто. Адже, по-перше, предметна євроатлантична інтеграція фактично блокується нинішньою адміністрацією США.

По-друге, насправді тема Альянсу хвилює Трампа набагато менше за інші питання. Про вступ під час війни не йдеться, але адміністрація Байдена не поспішає навіть запрошувати Україну.

Як зазначив Фесенко, вихід один - готуватися до можливого обрання Трампа та вибудовувати комунікацію з його командою. І українська сторона вже цим займається.

Наприклад, днями Київ відвідала делегація з головою комітету розвідки Конгресу, республіканцем Майком Тернером. А в нещодавньому інтерв'ю для CNN начальник ГУР Кирило Буданов назвав Трампа "досвідченою людиною, яка багато разів падала і підіймалася". За його словами, казати про те, що той є прихильником РФ - "повна нісенітниця".

"Пасаж про нього був трохи у комплементарній формі. Усі знають, що Трамп не любить критику. Так, це елемент загравання, але це не означає, що ми його підтримуватимемо. Імператив української політики - двопартійна підтримка. Ми не підтримуємо ні республіканців, ні демократів, особливо коли вибори - ми працюємо з обома партіями", - додав Фесенко.

Вибори у США

Президентські вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. Згідно з прогнозами, головним кандидатом від демократів стане чинний американський лідер Джо Байден. Від республіканців, крім Дональда Трампа, у фаворитах експосол США в ООН Ніккі Хейлі.

У грудні Трампа виключили з виборчого бюлетеня на праймеріз у штаті Мен. Крім того, Верховний суд штату Колорадо також заборонив Трампу брати участь у праймериз на його території. Водночас Трамп переміг на внутрішньопартійних виборах республіканців в Айові.

Докладніше про головні теми виборів у США - у матеріалі РБК-Україна.

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