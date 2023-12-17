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В Україні сотні населених пунктів без світла, але відключень немає

Україна, Неділя 17 грудня 2023 11:14
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В Україні сотні населених пунктів без світла, але відключень немає Фото: в Україні без світла 610 населених пунктів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Близько 610 населених пунктів в Україні знеструмлено сьогодні, 17 грудня. Причина цього бойові дії, обстріли і негода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики України у Facebook.

За даними міністерства, станом на ранок 17 грудня без світла 610 населених пунктів. Дефіциту в енергосистемі немає, відключення не застосовуються у жодній області.

  • Донецька область: через негоду на ранок немає світла у 156 населених пунктах (30 888 споживачів). Через обстріли було знеструмлено 72 населені пункти (понад 31 тисячі споживачів).
  • Запорізька область: через бої без світла 63 населених пункти.
  • Сумська область: з технологічних причин немає світла у 5 населених пунктах (631 споживач). Через обстріли знеструмлено 63 населені пункти.
  • Харківська область: через бойові дії залишаються без напруги 68 населених пунктів (16 369 абонентів). Через негоду знеструмлені 8 населених пунктів
  • Чернігівська область: через обстріли відключено 19 населених пунктів.
  • Херсонська область:пошкоджено підстанцію у Херсоні, відключено 12 067 точок обліку.

Ситуація зі світлом в Україні

Станом на сьогодні ситуація зі світлом в Україні стабільна, але через постійні російські обстріли у прифронтових регіонах спостерігаються перебої.

Так, нещодавно після нічної атаки у Києві були знеструмлені споживачі. За попередніми даними, після обстрілу без світла були 120 споживачів.

Крім того, в Україні декілька днів поспіль фіксували рекордно високий рівень споживання електроенергії через морози. В "Укренерго" прогнозують, що українцям доведеться пережити ще кілька напружених тижнів.

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