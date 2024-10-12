В Україні розробили баражуючий боєприпас Stick M12 (фото)
Українська оборонна компанія розробила баражуючий боєприпас. Його назва - Stick M12.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на United Military Solutions.
У компанії розповіли, що їх новий дрон здатен летіти на відстань до 70 км. При цьому БПЛА Stick M12 типу "Крило" здатен перебувати в повітрі понад годину.
За даними компанії, ударний безпілотник оснащений одним електричним двигуном у задній частині. У передній частині знаходиться бойова частина. Він призначений для ураження стаціонарних цілей, броньованої техніки та місць дислокації особового складу ворога.
Відомо, що у червні партію цих баражуючих боєприпасів отримала 100 окрема механізована бригада Сухопутних військ. У партію увійшло 10 безпілотників, які обійшлися благодійникам у 1 млн 50 тисяч гривень (приблизно 100 тисяч гривень за Stick M12).
У вересні житомирська обласна військова адміністрація підписала меморандум про співпрацю з благодійним фондом "Гуманітарний Хаб "Житомир".
Цей фонд нещодавно почав співпрацю з компанією United Military Solutions, чиє виробництво БПЛА знаходиться в Житомирській області.
"Завдяки цій співпраці наші військові вже скоро отримають нові розвідувальні та ударні дрони", - розповів начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.
Виробництво зброї в Україні
Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, Україна активно почала займатись розробкою та виробництвом зброї.
Ба більше вчора міністр оборони Троелс Лунд Поульсен заявив, що Данія планує створити фонд для фінансування виробництва зброї в Україні. Він має об'єднати інвестиції різних країн, щоб розширити та прискорити виробництво.
Своєю чергою глава міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга назвав найкращий спосіб наростити військову допомогу Силам оборони. Він заявив, що це - купівля зброї для бійців у українських виробників.
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