В Україні розробили баражуючий боєприпас Stick M12 (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на United Military Solutions .

У компанії розповіли, що їх новий дрон здатен летіти на відстань до 70 км. При цьому БПЛА Stick M12 типу "Крило" здатен перебувати в повітрі понад годину.

За даними компанії, ударний безпілотник оснащений одним електричним двигуном у задній частині. У передній частині знаходиться бойова частина. Він призначений для ураження стаціонарних цілей, броньованої техніки та місць дислокації особового складу ворога.

Фото: в Україні розробили баражуючий боєприпас (facebook.com)

Відомо, що у червні партію цих баражуючих боєприпасів отримала 100 окрема механізована бригада Сухопутних військ. У партію увійшло 10 безпілотників, які обійшлися благодійникам у 1 млн 50 тисяч гривень (приблизно 100 тисяч гривень за Stick M12).

У вересні житомирська обласна військова адміністрація підписала меморандум про співпрацю з благодійним фондом "Гуманітарний Хаб "Житомир".

Цей фонд нещодавно почав співпрацю з компанією United Military Solutions, чиє виробництво БПЛА знаходиться в Житомирській області.

"Завдяки цій співпраці наші військові вже скоро отримають нові розвідувальні та ударні дрони", - розповів начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.