В Україні презентували оновлений реєстр договорів про міжмуніципальне співробітництво

В Україні презентували оновлений державний реєстр договорів про міжмуніципальне співробітництво. Суть подібної співдії - створення територіальними громадами спільних проєктів у сфері освіти, медицини, інфраструктури адміністративних послуг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

За її словами, договори міжмуніципального співробітництва потроху стають звичними для українських громад, оскільки дає можливість надавати мешканцям більшу кількість адміністративних і соціальних послуг. Втім досить довгий час такі договори доводилося реєструвати ледь не в ручному режимі.

"Громади надсилали у Міністерство величезний примірник угоди і ця угода реєструвалася співробітниками просто в ексель таблиці. Відтак, через незручність це не дуже сприяло зростанню кількості таких договорів. Якщо простими словами - через таку незручність громади могли не запускати спільну школу, поліклініку, медичну лабораторію, ЦНАП, і тим паче - культурні простори. А спрощення процесу реєстрації таких договорів сприятиме збільшенню такого співробітництва", - пояснила Шуляк.

За її словами, нині найбільш популярна сфера застосування міжмуніципального співробітництва - освітня інклюзія. Зокрема, це дозволяє залучати кошти на заклади освіти для дітей з інклюзією, утримувати інклюзивно-ресурсні центри для їх обслуговування. Ще одна популярна сфера - медична. Йдеться про закупівлю медичного обладнання і створення медичних лабораторій, щоб мешканцям не доводилось заради аналізів кудись виїздити.

"Маємо ще один цифровий інструмент, ще одне цифрове рішення, яке буде нам допомагати просувати реформу децентралізації і робити Україну ще на один крок ближче до стандартів регіональної політики Європейського Союзу, де міжмуніципальне співробітництво грає важливу ключову ролі у всіх процесах, які відбуваються всередині. А для України це ще й можливість вирівнювання регіональних диспропорцій, оскільки війна дуже значно посилила соціально - економічний розрив між нашими регіонами", - зауважила Шуляк.

Парламентар додала, що оновлений реєстр також сприятиме відновленню постраждалих регіонів, Він вже синхронізується з Геоінформаційною системою регіонального розвитку, що дозволяє відслідковувати спільні проекти громади, аналізувати їх статус, прогрес і ефективність.

Тому, запевнила нардеп, це може стати подальшим бустером для створення ще більшої кількості проєктів, а горизонтальна співпраця громад стане звичною не тільки для певної кількості громад, але й для всіх громад України. Тобто, не окремо виділеної територіальної громади, а й цілої локації територіальних громад.

Співробітництво тергромад дозволяє економити ресурси, тому це перспективний і головне дієвий інструментом для реалізації складних та масштабних проєктів. Аналізуючи договори співробітництва, стає зрозумілим, що суттєво зростає їх географія, а форми співробітництва ускладнюються.

За її словами, зростає і кількість договорів про спільне фінансування комунальних установ, оскільки великою проблемою було утримання того чи іншого об'єкта безпосередньо однією громадою. Без сумніву, зауважила Шуляк, у громадах великих масштабів проблема фінансових ресурсів менша. Але для невеличких вона досить суттєва.

Нагадаємо, у 2021 році громади уклали 145 договорів міжмуніципального співробітництва, у 2022 році їх зі зрозумілих причин поменшало, але уже в 2023 році кількість договорів почала поступово зростати.