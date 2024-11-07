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Україні потрібно скористатися реальним інтересом США до добудови блоків 3 і 4 Хмельницької АЕС, - експерт

Четвер 07 листопада 2024 15:05
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Україні потрібно скористатися реальним інтересом США до добудови блоків 3 і 4 Хмельницької АЕС, - експерт Фото: Україні потрібно скористатися реальним інтересом США до добудови блоків 3 і 4 Хмельницької АЕС
Автор: Олександр Мороз

Уряду України потрібно скористатися предметним інтересом США до проєкту завершення будівництва двох атомних блоків # 3 та 4 на Хмельницькій АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву економіста Бориса Кушнірука у Facebook.

"Для США це, з одного боку - комерційний інтерес американського бізнесу. Westinghouse буде залучений до процесу будівництва. Впевнений, що це підтримуватиме і новообраний президент США Трамп", - зазначив експерт.

За його словами, проєкт добудови Хмельницької АЕС має стати класичною і історією win-win для України і західних партнерів.

"Саме подібного роду проекти із залученням американських виробничих компаній зараз потрібно активно напрацьовувати українському уряду", - зазначив експерт.

Завершення будівництва двох блоків Хмельницької АЕС дасть Україні додатково 2,2 ГВт атомної енергії, що є критично важливим для стабільного енергозабезпечення.

Експерт зазначає, що проект з добудови 3 і 4 блоків Хмельницької АЕС може залучити фінансування як з боку США, так і з європейських фондів, спрямованих на підтримку енергетичної незалежності України та її відновлення.

Нагадаємо, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) обіцяє підтримку і допомогу Україні в реалізації проєкту добудови двох енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС.

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АЕС Хмельницкая АЭС
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