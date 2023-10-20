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В Україні оновили ПДР: що зміниться для водіїв

П'ятниця 20 жовтня 2023 17:11
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В Україні оновили ПДР: що зміниться для водіїв Ілюстративне фото: в Україні оновили ПДР (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Кабінет міністрів України на засіданні у п'ятницю, 20 жовтня, підтримав зміни у правилах дорожнього руху. Вони стосуються перевезення дітей та увімкнення фар за межами населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабінету міністрів у Верховній раді Тараса Мельничука.

За його словами, зміни в ПДР внесені з метою наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

Тепер водіям всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами доведеться вмикати під час руху денні ходові вогні. В разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу - ближнє світло фар.

Зауважимо, раніше в УКраїні таке правило діяло в період осіннє-зимового сезону. Тепер воно буде діяти цілий рік.

Також заборонено перевозити дітей зрістом менше 150 сантиметрів у транспортних засобах без використання дитячих утримуючих систем, які дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки. Також заборонено перевезення дітей на задньому сидінні мотоцикла та мопеда, крім ряду випадків.

Було уточнено перелік дорожніх знаків, якими позначено спеціальні місця для стоянки на автомагістралях і дорогах для автомобілів.

Зміни для водіїв у 2023 році

Раніше Верховна Рада підтримала законопроект № 7354, який дозволить українцям самостійно проходити теоретичну частину перед іспитом на отримання посвідчення водія.

Крім того, у парламенті зареєстровано законопроект, який стосується запровадження штрафів для власників спортивних автомобілів та мотоциклів за надто гучний звук форсованого двигуна.

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Кабінет Міністрів України ПДР Автомобільний рух
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