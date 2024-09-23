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Україні необхідно будувати додаткові атомні блоки, щоб забезпечити низьку ціну на електроенергію, - експерт

Понеділок 23 вересня 2024 14:17
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Україні необхідно будувати додаткові атомні блоки, щоб забезпечити низьку ціну на електроенергію, - експерт Фото: Україні необхідно будувати додаткові атомні блоки, щоб забезпечити низьку ціну на електроенергію (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Україні необхідно будувати додаткові генеруючі потужності АЕС, щоб забезпечити відносно низьку ціну електроенергії для економіки і побутових споживачів.

Про це повідомив віце-президент Energy Club Іван Григорук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

"Це потрібно враховуючи післявоєнний розвиток національної економіки, питання промисловості, питання виконання функцій ПСО - спеціальних обов’язків, які забезпечують більш дешеву електричну енергію для побутового споживача", - зазначив експерт.

Він підтвердив, що міжнародні партнери, зокрема МАГАТЕ, можуть допомогли Україні реалізувати свій намір добудови двох блоків на Хмельницькій АЕС, які завершені на 75% та 25% кожен.

Раніше повідомлялося, що США та ЄС публічно підтримали намір України розвивати атомну енергетику. Зокрема завершити будівництво двох блоків на Хмельницькій АЕС.

Як відомо, уряд України схвалив проект завершення будівництва енергоблоків №3 та №4 Хмельницької ХАЕС. Це дасть в систему додатково 2,2 ГВт потужностей.

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АЕС Хмельницкая АЭС Електроенергія
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