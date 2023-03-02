В Україні назвали новинний Telegram-канал, що дотримується стандарту достовірності

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження Українського інституту медіа та комунікації.

Решта проаналізованих каналів частково або зовсім не посилалася на джерела інформації, йдеться в дослідженні.

Також Telegram-канал "Ukraine NOW", що реалізується Інститутом когнітивного моделювання у співпраці з Мінцифри, увійшов до топ-10 найбільш важливих каналів для українців.

Автори дослідження підкреслюють, що за порядком денним і стилістикою "Ukraine NOW" радше нагадував канал якісного медіа.

"У своїй реакційній політиці канал робив суттєвий акцент на міжнародних новинах, пов'язаних з Україною, вирізнявся якісним контентом. "Ukraine NOW" також став лідером серед каналів інших тематичних категорій. Його в перші два тижні війни репостив (чи на нього посилався) 171 популярний в Україні Telegram-канал", - зазначають автори дослідження.

"З першого дня повномасштабного вторгнення Інститут когнітивного моделювання став на інформаційний захист України. У нас була напрацьована система ще з пандемії, тому ми миттєво трансформували всі наші ресурси на боротьбу з дезінформацією шляхом недопущення її у джерела з нашого пулу. Хай краще новина вийде на 15 хвилин пізніше, але буде достовірна. Ми не женемося за хайпом, системність важливіша. Ми дуже раді, що роботу нашої великої команди відзначили колеги у глибокому, професійному дослідженні", - коментує Віктор Березенко, засновник Інституту когнітивного моделювання.

Також у дослідженні вказується, що "Ukraine NOW" - єдиний канал, який не поширював телесюжети з російського пропагандистського телебачення.

Нагадаємо, у лютому 2022 року Інститут когнітивного моделювання трансформував Telegram- і вайбер-спільноти "Коронавірус_інфо", створені 3 роки тому для протидії пандемії коронавірусу, в інформаційні канали оперативного інформування українців про ситуацію в країні "Ukraine NOW" та "Країна_інфо".

Для аналізу, проведеного Українським інститутом медіа та комунікації, було обрано топ-10 неінституціоналізованих (тобто таких, що не створені редакціями традиційних та онлайн-медіа) телеграм-каналів українського сегменту в рейтингу TGStat.