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В Україні конфісковані активи РФ продаватимуть на аукціонах

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Понеділок 13 лютого 2023 15:22
В Україні конфісковані активи РФ продаватимуть на аукціонах Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Запровадження відкритих та прозорих аукціонів з продажу заарештованих російських активів дозволить швидше та ефективніше відновлювати Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк, коментуючи рішення уряду про запуск таких аукціонів.

"Конфісковані російські активи стануть одним із джерел відбудови України після війни. Як відомо, загалом у всьому світі вже заморожено і конфісковано сотні об’єктів, що належали РФ. Загалом йдеться про суму від $300 до $500 млрд. Запровадження аукціонів дозволить прозоро розпоряджатися конфіскованими активами РФ", - зазначила вона.

Шуляк переконана, будівництво нового житла, інфраструктури, відновлення енергосистеми, розмінування тощо - усе це має відбудовуватись передусім коштами агресора.

До речі, тільки на відновлення житла в Україні було подано 328 947 заяви, а загальна площа пошкодженого майна - 22 744 181 кв.м, зауважила голова партії.

Планується, що продаж активів РФ здійснюватиметься через електронні аукціони Фонду державного майна за тим самим принципом, як і мала приватизація. Придбати майно у власність зможуть український чи іноземний бізнес.

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