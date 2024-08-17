Українець Бондарев провів день з культовим ментором світу автоспорту

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook гонщика .

15-річний пілот зустрівся з легендарним наставником у Сполученому Королівстві. Колишній гонщик Формули-3 та Ле-Мана був тренером десятків колег молодших поколінь.

"Це велика честь для Олександра і важливий етап у підготовці до майбутніх перегонів та розвитку в автоспорті. Такі моменти надихають і додають впевненості на шляху до нових перемог!" – йдеться в повідомленні.

Бондарев незабаром дебютуватиме на рівні Формули-4. Наприкінці вересня він сяде в одномісний болід на трасі "Каталунья-Монтмело" в Барселоні на шостому етапі італійської F4. Потім український гонщик виступить на фінальному етапі сезону-2024 в італійській Монці.

Хто такий Роб Вілсон

Уродженець новозеландського Окленда, пілот і тренер. У 1975 році отримав стипендію на виступи в британській "Формулі-Форд", а згодом перебрався до місцевої Формули-3, де виступав із перервами до 1987-го.

У наступні десятиліття змагався в різноманітних серіях – від Ле-Мана до "Індікара". Паралельно знайшов себе в ролі інструктора. У різні роки працював із елітними гонщиками на кшталт Хуана Пабло Монтойї, Кімі Райкконена, Девіда Култхарда, Валттері Боттаса та Валентіно Россі. Зазвичай проводить час із підопічними на трасі "Брантінгторп" у Лестерширі.

Поза автоспортом Вілсон залишився затятим музикантом. Він був бас-гітаристом новозеландського гурту Edison Lighthouse в 70-, а зараз входить до ватаги Grand Prairie.