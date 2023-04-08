Україна зацікавлена у відкритті морських портів та розширенні номенклатури експорту, - експерт

Для економіки України важливо розблокувати роботу морських портів, які наразі не працюють через російську агресію, і розширити номенклатуру вантажів, насамперед - додавши в неї залізорудну сировину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра фінансів України Олександра Каву.

"Порти Херсона, Миколаєва зараз не використовуються, тому що через агресію РФ проти України заблоковані всі морські торговельні порти України, окрім портів Великої Одеси. Але вони працюють в межах зернової угоди між Україною, Туреччиною, ООН та РФ по експорту зернової продукції з України", - заявив Кава.

На його думку, для економіки України важливо відновити роботу портів та додати нові позиції до номенклатури експорту.

"Українська сторона неодноразово пропонувала збільшити номенклатуру вантажів, які могли б експортуватися через українські морські торговельні порти. В першу чергу наша економіка зацікавлена в експорті залізорудної сировини, оскільки Україна є одним із найбільших у світі експортерів залізної руди, і це важливо для забезпечення роботи гірничо-збагачувальних комбінатів як Кривого Рогу, так і Полтавщини", - пояснив Кава.

Нагадаємо, нещодавно Федерація роботодавців України оприлюднила дослідження впливу повного розблокування портів на економіку України.

Згідно з прогнозом, коли вдасться досягнути цієї цілі, це дасть Україні 10% до ВВП, 135 млрд грн податкових надходжень та $18 млрд валютної виручки, а також дозволить відновити понад 500 тисяч робочих місць.