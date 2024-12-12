Україна зафіксувала понад сотню атак РФ поблизу ядерних об'єктів, - Галущенко

Україна зафіксувала про понад 120 інцидентів, коли російські ракети та дрони пролітали поблизу ядерних об'єктів за останні три місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра енергетики України Германа Галущенко.

Про це він розповів під час зустрічі з єврокомісаром з питань енергетики Деном Йоргенсеном у Відні.

Галущенко наголосив, що маршрути атакованих об'єктів дедалі ближче наближаються до атомних електростанцій, створюючи реальну загрозу ядерній безпеці.

"Зафіксовано понад 120 випадків, коли ракети або дрони (Росії - ред.) пролітали над чи поблизу ядерних станцій. Раніше основну загрозу становили дрони, однак зараз Росія використовує значно дорожчі ракети. Це свідчить про їхню готовність досягати мети за будь-яку ціну", - пояснив міністр.

Зазначається, що російські атаки все частіше спрямовані на підстанції, які критично важливі для стабільної роботи атомних електростанцій. Це створює ризики для енергетичної системи країни і для міжнародної ядерної безпеки.

Галущенко наголосив на необхідності тісної координації з Європейським Союзом та Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) для забезпечення моніторингу та захисту ядерних об'єктів.

Учасники також обговорили шляхи посилення підтримки українського енергосектору, зокрема через Фонд підтримки енергетики України, який активно залучає донорські кошти.

Окрім цього, було розглянуто питання інтеграції України до європейського енергетичного ринку та реформування енергетичних ринків.

Нагадаємо, що Росія вдарила дроном по автомобілю МАГАТЕ, що призвело до серйозного пошкодження службової машини.