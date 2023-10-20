Україна вперше застосувала ATACMS: британська розвідка оцінила наслідки для окупантів

Україна вперше застосувала ракети ATACMS, які надали США, для ударів по аеродромах у Бердянську та Луганську. Ймовірно, ці атаки повпливають на здатність Росії як захищатися, так і наступати на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії у Twitter.

Британська розвідка наголошує, що поки не може назвати остаточні втрати РФ після ударів України. Ймовірно, було знищено 9 російських військових вертольотів у Бердянську та 5 - у Луганську.

У розвідці пояснюють, що росіяни використовують Бердянськ як передову оперативну базу на півдні України. Місто є важливим логістичним вузлом, від якого залежить як наступальна, так і оборонна спроможність РФ.

"Якщо це буде підтверджено, цілком ймовірно, що ці втрати вплинуть на здатність Росії як захищати, так і вести подальшу наступальну діяльність на цьому напрямку", - вважають у Міноборони Британії.

Як зазначається, компенсувати втрати авіації буде складно у короткій та середньостроковій перспективі. Також втрати вертольотів посилить тиск на російських льотчиків і літаки, які і так виснажені через загарбницьку війну.

"Існує реалістична ймовірність того, що цей удар змусить Росію знову перенести свої операційні бази та вузли управління далі від лінії фронту, збільшивши навантаження на логістичні ланцюги", - йдеться у зведенні.

ЗСУ вперше вдарили ракетами ATACMS

Нагадаємо, в ніч на 17 жовтня українські військові вдарили ракетами по аеродромах у тимчасово окупованих Луганську та Бердянську.

Пізніше американські ЗМІ повідомили, що для атаки Збройні сили України використовували американські ракети ATACMS. Інформацію підтвердив президент Володимир Зеленський.

Внаслідок атаки були знищені російські вертольоти, хоч самі росіяни поки приховують втрати.