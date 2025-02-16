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Україна визначила "червоні лінії" інтересів на зустрічах з Келлогом і Венсом, - Єрмак

Мюнхен, Неділя 16 лютого 2025 15:24
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Україна визначила "червоні лінії" інтересів на зустрічах з Келлогом і Венсом, - Єрмак Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна окреслила "червоні лінії" власних інтересів на зустрічах з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і спецпредставником США з питань України та Росії Кітом Келлогом на Мюнхенській конференції з безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президент Андрія Єрмака в Telegram.

"Була справді предметна розмова з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, спецпредставником президента США з питань України та РФ Кітом Келлогом. Україна чітко визначила "червоні лінії" власних інтересів", - зазначив Єрмак.

Як наголосив керівник ОП, розмова про угоду щодо рідкісноземельних ресурсів була наповнена конкретикою, але "вона потребує ще часу та ідей для доопрацювання".

"На кожній зустрічі, у кожному діалозі ми відстоювали лінію, що діалог про безпеку Європи не може бути без України та ЄС", - додав він.

Єрмак назвав цьогорічну Мюнхенську конференцію з безпеки однією з найважливіших за останні роки. За його словами, під час конференції "відбулося чимало, що може свідчити про напрацювання плану завершення війни".

Мюнхенська конференція з безпеки

Під час цьогорічної Мюнхенської конференції з безпеки врегулювання війни в України стало однією з головних тем. Спецпредставник США з питань України та РФ Кіт Келлог заявив, що бере 180 днів для залучення всіх сторін до врегулювання війни.

Крім того, Келлог заявив, що не бачить Європу фізично за столом переговорів щодо України. Це викликало обурення серед європейських союзників. Також спецпредставник Дональда Трампа назвав поступки, на які має піти Росія для врегулювання війни в Україні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що угода України та США щодо рідкісноземельних металів поки не готова, а процес обговорення триває.

Більше заяв про Україну на Мюнхенській конференції з безпеки - у матеріалі РБК-Україна.

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