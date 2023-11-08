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Україна ухвалила закон про ратифікацію механізму цивільного захисту ЄС

Україна , Середа 08 листопада 2023 17:38
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Україна ухвалила закон про ратифікацію механізму цивільного захисту ЄС Фото: міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Верховна Рада прийняла закон про ратифікацію механізму цивільного захисту ЄС., тим самим Україна приєдналася до найбільшої у світі системи надання міжнародної координованої оперативної допомоги в разі надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

"Відтепер ми будемо повноцінно використовувати передові інструменти та програми для розвитку національної системи цивільного захисту. Головне - ми зможемо оперативно залучати допомогу, що для нас надважливо в умовах повномасштабної війни й постійних ворожих атак", - пояснив міністр.

За його словами, для належної комунікації в структурі ДСНС ще в червні створили Офіс з питань взаємодії з МЦЗ.

Він також додав, що завдяки нововведенню українські фахівці матимуть можливість навчатися, обмінюватися думками з експертами й впроваджувати кращі європейські практики.

"Для інших країн-учасників, а їх зараз 34, будуть корисними знання і навички роботи ДСНС в умовах бойових дій. Наші працівники вже набули неабиякий досвід із допомоги та евакуації населення, організації заходів цивільного захисту. Ми готові цим досвідом ділитися", - наголосив Клименко.

Механізм цивільного захисту ЄС

Зазначимо, Механізм цивільного захисту Європейського Союзу - найбільша у світі система надання міжнародної координованої оперативної допомоги при надзвичайних ситуаціях.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року Україна отримала дорожню карту із конкретними кроками для приєднання до системи Механізму цивільного захисту Європейського союзу.

А вже в червні цього року Україна офіційно приєдналася до Механізму цивільного захисту Європейського Союзу.

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