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Україна та США підписали одразу три документи за угодою про надра, - Politico

Четвер 01 травня 2025 19:07
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Україна та США підписали одразу три документи за угодою про надра, - Politico Фото: міністр фінансів США Скотт Бессент та міністр економіки України Юлія Свириденко (facebook.com/yulia.svyrydenko)
Автор: Тетяна Степанова

Під час укладання угоди про корисні копалини Україна та США підписали одразу три документи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як повідомляє видання, коли віце-прем'єр-міністр Юлія Свириденко прибула до Вашингтона на підписання угоди, виникли деякі затримки.

Україна нібито "ухилилися від підписання основного економічного пакту та двох технічних угод" відразу.

Проте американський чиновник підтвердив Politico, що сторони підписали всі три угоди після того, як Україна попросила внести деякі зміни в останню хвилину.

Угода про надра

Нагадаємо, сьогодні, 1 травня, Україна та США підписали угоду про надра. З боку України документ підписала перший віцепрем'єр, міністр економіки Юлія Свириденко, а з боку США - міністр фінансів Скотт Бессент.

Угода передбачає, що дві країни створять інвестиційний фонд, кошти до якого надходитимуть із продажу українських корисних копалин.

Документ закріплює важливі для нашої країни пункти, і при цьому залишається вигідною для обох держав. Зокрема, надра залишаються в українській власності.

Водночас в угоді не йдеться про будь-які борги України перед США за ту допомогу, яку Вашингтон надав раніше.

Детальніше про угоду - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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