Україна та США підписали одразу три документи за угодою про надра, - Politico

Під час укладання угоди про корисні копалини Україна та США підписали одразу три документи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Проте американський чиновник підтвердив Politico, що сторони підписали всі три угоди після того, як Україна попросила внести деякі зміни в останню хвилину.

Україна нібито "ухилилися від підписання основного економічного пакту та двох технічних угод" відразу.

Як повідомляє видання, коли віце-прем'єр-міністр Юлія Свириденко прибула до Вашингтона на підписання угоди, виникли деякі затримки.

Угода про надра

Нагадаємо, сьогодні, 1 травня, Україна та США підписали угоду про надра. З боку України документ підписала перший віцепрем'єр, міністр економіки Юлія Свириденко, а з боку США - міністр фінансів Скотт Бессент.

Угода передбачає, що дві країни створять інвестиційний фонд, кошти до якого надходитимуть із продажу українських корисних копалин.

Документ закріплює важливі для нашої країни пункти, і при цьому залишається вигідною для обох держав. Зокрема, надра залишаються в українській власності.

Водночас в угоді не йдеться про будь-які борги України перед США за ту допомогу, яку Вашингтон надав раніше.

Детальніше про угоду - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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