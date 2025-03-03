Україна та Росія все більше використовують удосконалені макети танків, - Forbes

Макети танків використовуються у війнах вже майже століття. Однак Україна та Росія вивели їх використання на новий рівень, значно удосконаливши дизайн та ефективність макетів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes .

"Як Україна, так і Росія розширили використання макетів, включаючи надувні моделі. Нещодавнє відео з українського дрону показує, як він досліджує групу російських танків Т-72, але виявляється, що це надувні макети. Хоча вони виглядають переконливо з відстані, при ближчому огляді дрон виявляє їхні округлі кути та відсутність деталей", - пише видання.

Повідомляється, що Україна також розгорнула надувні танки. Зокрема, чеська компанія InflaTech минулого року розкрила, що поставила надувні макети танків Leopard 2A4 в Україну та пропонує різноманітні подібні системи, що використовуються українськими силами.

Удосконалення макетів техніки

Forbes додає, що рівень складності макетів на полях битв Росії та України значно варіюється. На найпростішому рівні макети техніки виготовлені з дерев'яного каркаса, покритого товстою канвою. Хоча ці імпровізовані макети не витримають детального вивчення, вони здатні обдурити розвідувальні дрони. Проте сучасна технологія зйомки легко виявляє ці примітивні підробки, що робить їх менш корисними.

Разом з тим Росія та Україна застосовують більш складні та переконливі макети на полі бою. Зокрема, нещодавні зображення в соцмережах показали українські копії танка Leopard 2A6, виготовлені з суцільних дерев'яних панелей, які точно відтворюють розміри та форму танка. За інформацією зі соціальних мереж, росіяни витратили кілька боєприпасів "Ланцет" на знищення кожного такого макета.

Видання підкреслює, що активне використання макетів танків стало відповіддю армій на широке розгортання технологій дронів. Росія та Україна почали використовувати макети бронетехніки, щоб обдурити ворожі дрони, змушуючи противника витрачати ресурси, одночасно захищаючи свої справжні машини.