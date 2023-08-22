ua en ru
Вт, 22 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна спростувала фейки росіян про знищення катера ЗСУ біля Зміїного, - CNN

Вівторок 22 серпня 2023 20:05
UA EN RU
Україна спростувала фейки росіян про знищення катера ЗСУ біля Зміїного, - CNN Фото: Україна спростувала фейки росіян про знищення катера ЗСУ біля Зміїного (facebook.com/navy.mil.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Україна не втрачала свого військового катера біля острова Зміїний, як про це заявляють російські окупанти.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у коментарі CNN заявив неназваний представник Військово-морських сил Збройних сил України.

"Жодного подібного інциденту з українським флотом не було. Втрат серед особового складу ВМС немає. Відповідно, в даному випадку нам нема чого коментувати", - наводить видання слова представника ВМС.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 22 серпня, Міністерство оборони Росії стверджувало, що нібито знищило швидкохідний військовий катер Willard Sea Force з десантною групою українських військових на борту.

Росіяни нафантазували, що знищили катер за допомогою авіаційної гармати.

Відомство країни-агресора також оприлюднило відео "атаки", на якому можна побачити невідомий катер, але кадрів знищення там немає.

Варто зауважити, що Міноборони Росії вже неодноразово публікувало неправдиву інформацію про знищення української техніки та солдатів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черное море Збройні сили України ВМС України Війна Росії проти України Змеиный
NEWS
Крим будемо звільняти, скорше за все, військовим шляхом, - Данілов
Крим будемо звільняти, скорше за все, військовим шляхом, - Данілов
DAILY
Уроки між тривогами. Як в Україні будуть працювати школи і до чого готуватися батькам
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel Уроки між тривогами. Як в Україні будуть працювати школи і до чого готуватися батькам