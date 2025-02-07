Україна розпочала експорт біометану до ЄС

Український виробник в лютому 2025 року вперше експортував трубопроводом біометан до Європейського Союзу. Обсяг першої поставки склав 67 тис. кубометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міненерго .

Як зазначили в міністерстві, українські виробники можуть експортувати біометан до країн ЄС через українську газотранспортну систему, приєднуючи біометанові установки як до газотранспортної, так і до газорозподільних мереж.

Умови та тарифи приєднання і транспортування газотранспортною системою України для виробників біометану є аналогічними до умов для видобувників природного газу.

У міністерстві заявили, що початок експорту біометану з України до ЄС не лише відкриває нові можливості для нашого енергетичного сектору, але й сприяє декарбонізації економіки та зменшенню залежності від викопного палива. "Україна готова стати надійним постачальником чистої енергії для Європи", - йдеться в повідомленні.

Меморандум про стратегічне партнерство України та ЄС у сферах біометану, водню та інших синтетичних газів було підписано у лютому 2023 року.

Для забезпечення функціонування ринку біометану схвалено Порядок митного оформлення експорту українського біометану згідно з наказом Міністерства фінансів. Порядок набув чинності у вересні 2024 року.

Біометан - очищений біогаз, характеристики якого відповідають природному газу. Біометан може використовуватися для опалення, виробництва електроенергії, як пальне для транспорту. Важливо те, що цей біогаз можна інтегрувати в газову інфраструктуру без додаткових витрат на нові мережі, що робить біометан доступним для широкого використання.