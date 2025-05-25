Україна ризикує втратити експорт до ЄС через зволікання з відтермінуванням CBAM, - ЕВА

Зволікання з офіційним запитом до Європейської Комісії щодо відтермінування дії Механізму прикордонного вуглецевого коригування (CBAM) може мати критичні наслідки для експорту української продукції до ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету промислової екології та сталого розвитку Європейської бізнес асоціації (EBA) Станіслава Зінченка.

Він застеріг, що без офіційного запиту до Єврокомісії Україна ризикує втратити частину свого експорту до країн ЄС уже з початку 2026 року: "Зараз вже багато асоціацій звертаються до уряду з цим питанням – бо поставки до країн ЄС з 01 січня вже будуть включати вуглецевий податок".

За словами Зінченка, Асоціація у квітні звернулася до Єврокомісії із запитом щодо статусу перемовин з Україною по CBAM і отримала однозначну відповідь.

"У квітні ЄБА звернулася до Єврокомісії та отримала відповідь, що Україна не зверталася щодо відтермінування СВАМ", - додає він.

Зінченко також підкреслив, що реалізація такої процедури вимагає багатоетапного процесу, а згаяний час означатиме втрати для економіки в найближчому майбутньому.

"Цей процедурний ланцюжок передбачає, що будь-яке остаточне рішення зіткнеться зі значними бюрократичними термінами", - заявив Зінченко.

Також, за словами Зінченка, в Україні досі відсутня будь-яка стратегія чи policy paper щодо впровадження CBAM.

"До речі - немає жодного офіційного документу, стратегії, policy paper стосовно СВАМ в Україні! В усіх країнах торговельних партнерів ЄС їх вже десятки на різних рівнях", - говорить експерт.

На думку Зінченка, наразі відповідальність неправильно розподілена між відомствами. "Чомусь в Україні цим питанням опікується Міндовкілля, хоча це питання торгівлі і Мінекономіки", - додає він.

Зволікання з офіційним запуском переговорів, на його думку, ставить під загрозу доступ до одного з ключових ринків збуту.

Нагадаємо, заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка заявив, що наразі уряд готує офіційні звернення до Єврокомісії з проханням надати винятки у застосуванні CBAM як для України загалом, так і окремо для експорту електроенергії.