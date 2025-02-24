Україна повинна переглянути газове ПСО через дорогий імпорт, - експерт

Наступна зима може стати серйозним випробуванням для української енергосистеми через загрозу дефіциту газу та регуляторні питання на енергоринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар експерта з питань енергетики Інституту майбутнього Адріана Прокіпа.

Експерт наголосив, що українська енергосистема переживає безпрецедентні труднощі, зокрема через відсутність транзиту газу та масовані російські обстріли газової інфраструктури. Внаслідок цих атак видобуток газу в Україні скоротився на 30-40%, що змушує країну нарощувати імпорт.

За його словами, поки що перебоїв із постачанням газу немає, втім головні виклики очікують на Україну вже наступної зими.

"Ще до цих масових обстрілів по газовій системі, міністерство говорило, що наступний рік потрібно буде імпортувати близько 1 мільярда кубів газу. В умовах падіння видобутку, можливо, ці обсяги, імпорту доведеться закладати більші обсяги ", - пояснив Прокіп.

На його думку, одним з ключових питань є ціна імпортного газу.

"У нас ціна газу для субсидованих категорій споживачів, вона не переглядалася протягом, з моменту повномасштабного вторгнення. Ціна газу на зовнішніх ринках, коли це буде імпорт, вона суттєво вища, ніж регульовані ціни. Відповідно, якщо ми не обміняємо модель ПСО жодним чином, питання, хто це просубсидує", - зазначив експерт.

Прокіп наголошує, що ситуація потребує термінового перегляду регуляторної політики у сфері газопостачання, у тому числі покладених спеціальних обов’язків (ПСО).

"Якщо ми не обміняємо модель ПСО, це ускладнює проблему контрактування імпортного газу на наступну зиму. Стоїть питання, де будемо зберігати цей газ. Тобто воно не виключено, що нам треба контрактувати газ з поставками безпосередньо в зимові місяці. А це вимагає нормальних ринкових умов", - підкреслив він.

Раніше ексочільник "Оператора газотранспортної системи України" Сергій Макогон заявив, що через надмірне державне регулювання та механізм ПСО "Нафтогаз" імпортує газ за надзвичайно високими цінами, що створює значні фінансові ризики для компанії та країни.