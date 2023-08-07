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Україна повинна наполягати на розблокуванні портів для всіх видів продукції, - ФРТУ

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Понеділок 07 серпня 2023 16:04
Україна повинна наполягати на розблокуванні портів для всіх видів продукції, - ФРТУ Фото: Україна повинна наполягати на розблокуванні портів для всіх видів продукції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Через обмеження експорту України лише зерном, економіка України втратила близько 10% ВВП та десятки мільярдів доларів, а Росія легітимізувала піратство у Чорному морі. Зараз Україна має наполягати на розблокуванні портів для всіх видів продукції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора Федерації роботодавців транспорту Володимира Гусака.

"Втрати від блокування портів можна оцінити приблизно в 15-20 мільярдів доларів валютної виручки. Крім того, через зернову угоду Росія фактично узаконила свій контроль над українським експортом і досягла легітимізації піратства на морі. Навіть для аграріїв угода була дуже недосконалою, тому що механізм контролю та допуску суден призводив до великих затримок, зокрема у Босфорі. Тому зараз Україні слід наполягати на повному відновленні свого морського експорту", - наголосив Гусак.

За його словами, Україна має працювати над розблокуванням портів для всіх видів продукції, не обмежуючись лише зерном та сільськогосподарською продукцією, адже ці товари становили лише 40% вантажної бази українських портів до війни. Тому слід боротися за повне розблокування відкриття портів.

"Україні слід наполегливо боротися, і не здаватися на шляху повного розблокування своїх портів. Бо держава-агресор не повинна мати жодного контролю над українським експортом. Слід звернутися до партнерів за всім необхідним озброєнням, щоб забезпечити свободу судноплавства на морі, і наполягати на посиленні санкційного тиску на російську федерації. Не треба здаватися. Цього можна досягнути", - переконаний Гусак.

Він також зауважив, що дії Міністерства оборони на морі, які призвели до тиску на російське морське сполучення, є правильними, і можуть допомогти Україні добитися поставленої мети.

"Ми підтримуємо заяву і дії Міністерства оборони України. І сподіваємося, що Україна зможе вжити дієвих заходів для того, щоб була забезпечена морська торгівля України. Також вважаємо, що партнери повинні надати Україні необхідне озброєння. І тоді Україна матиме змогу забезпечити судноплавство до своїх портів", - резюмував експерт.

Нагадаємо, спецслужби України підбили корабель "Олєнєгорський горняк" у найбільшому торговому порту РФ в Новоросійську. Трохи пізніше стало також відомо про удар України по танкеру SIG, який доправляв пальне російським угрупованням в Україні та Сирії.

Після цього Україна офіційно повідомила, що 6 найбільших портів РФ - Анапа, Новоросійськ, Геленджик, Туапсе, Сочі та Тамань, - є небезпечними для судноплавства.

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