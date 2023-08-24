Україна потребує не продовження зернової угоди, а повного розблокування портів, - ФРТУ

Україні сьогодні треба домовлятись не про продовження зернової угоди, а про повне розблокування вітчизняних портів для всіх вантажів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора Федерації роботодавців транспорту України Володимира Гусака.

За оцінками гендиректора ФРТУ, через морську блокаду, яка фактично мала місце попри попередню зерновою угодою, Україна втратила десятки мільярдів доларів валютної виручки, приблизно 500 тисяч робочих місць, 10% ВВП та 150 мільярдів гривень податків, що співставно з витратами нашої країни на освіту та охорону здоров'я.

"Через формат зернової угоди, який існував, Росія фактично узаконила право піратства на морі і отримала широкі, можна навіть сказати, безпрецедентні можливості щодо повного контролю над зовнішньою торгівлею України. І якщо цей недостатній та недосконалий формат збережеться, то це матиме негативні наслідки для України. Тому сьогодні варто вести розмову про повне розблокування українських портів та відновлення вільного судноплавства на Чорному морі", - переконаний Гусак.

Він підкреслив: для досягнення цієї мети український владі необхідно відстоювати на всіх рівнях позицію, що єдиним можливим форматом є повне розблокування портів без жодного впливу держави-агресора на те, чим Україна торгує.

"Діючи у цьому напрямку, необхідно звертатись до міжнародних партнерів, щоб Україна отримала все необхідне озброєння для забезпечення вільного судноплавства. Крім того, необхідно боротися за підсилення санкційного тиску на Росію. Також важливим кроком є створення урядом за участі міжнародних партнерів дієвого механізму комерційного страхування ризиків для торговельних суден, які прямуватимуть до українських портів", - резюмував Гусак.

Нагадаємо, раніше генерал Сергій Кривонос заявив, що розгорнення Україною морського фронту це потужний крок, який тримає у напрузі російські кораблі.

Своєю чергою генеральний директор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов заявив, що формат попередньої зернової угоди має піти в минуле, а Україні треба повернути її суверенне право на вільну морську торгівлю, адже до війни експорт зерна складав лише 40% від довоєнної вантажної бази українських портів.