Україна почала переговори з Бельгією про гарантії безпеки

Україна почала переговори з Бельгією щодо укладення угоди про співпрацю у сфері безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу президента України .

Зазначається, що згідно з розпорядженням президента Володимира Зеленського, українську переговорну делегацію очолює керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак.

Але сьогоднішній раунд переговорів провів заступник глави Офісу Президента Ігор Жовква. Бельгійську делегацію очолив керівник Кабінету прем'єр-міністра з питань безпеки та зовнішніх відносин Петер Моорс.

Фото: Переговори (president.gov.ua)

"Ми цінуємо лідерство Бельгії в багатьох питаннях підтримки України як на двосторонньому рівні, так і в рамках співпраці України з ЄС і НАТО на шляху до нашого членства", - наголосив Жовква.

Під час переговорів сторони обговорили текст проєкту угоди, торкнулися окремих положень і домовилися про наступний раунд переговорів. В Офісі президента повідомили, що досягнутий прогрес за результатами першого раунду створює реальні можливості для підписання документа вже найближчим часом.